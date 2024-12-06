Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

KOSGEB Desteğiyle Kendi İşini Kurdu: Fatma Öztürk'ün Başarı Hikayesi

KOSGEB Desteğiyle Kendi İşini Kurdu: Fatma Öztürk'ün Başarı Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 150 TL ile KOSGEB'e başvuran Fatma Öztürk, destek programları sayesinde endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yaparak kendi işinin patronu oldu. Zorlukları aşarak hayallerini gerçekleştiren Öztürk, iş hayatında disipline ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini belirtti.

Kırşehir'de cebinde kalan 150 TL ile KOSGEB'e giden girişimci Fatma Öztürk, katıldığı destek programlarıyla işinin patronu oldu.

Kırşehir'de zorlu süreçler yaşayan Fatma Öztürk, çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra aldığı KOSGEB desteğiyle endüstriyel temizlik malzemeleri satışına başladı. 3 yıl boyunca iş yerindeki rafların bir bölümünü doldurup satış yaparak ürün aldığını aktaran Öztürk açıklamasında, "Zorlu süreçlerden geçtim. Çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmıştım ve cebimde sadece 150 TL vardı. KOSGEB desteğiyle iş yeri açtım ve kendi işimde patronluk yolculuğum başladı" dedi.

Bir rafı boşalttı, diğer rafı aldı

İş yerinde bir rafı doldurduktan sonra diğer rafı satın alan Öztürk, iş yerine parça parça ürün alarak satışlarına başladı. 3 yıl sonra kamu kurumları ve özel sektöre temizlik malzemeleri satan Öztürk, "Endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yapıyorum. Allah rızkı veriyor. 3 yıl bu süreci yaşadım. İnsanlar hayallerinden vazgeçmemeli. İş disiplininden hiç kopmadım. İşimi yaparken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek oldum" diye konuştu.

Öztürk ile çalışan Zehra Nur Üngörmüş ise bir kadın ile çalışmanın kendisini mutlu ettiğini ve Öztürk'ün yaşam hikayesinin kendisini de motive ettiğini aktardı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Rusya'yı köşeye sıkıştıran Esad sorusu! Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok
img

Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
img

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Humus düştü mü? SON DAKİKA! 7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.