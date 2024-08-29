KOSGEB Başkanı INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.

INVAMED Sağlık Üretim Kampüsü, bugün önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, INVAMED'in sağlık teknolojileri alanındaki üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında, INVAMED'in Kurumsal İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ahmet Çotuk, İbrahimcioğlu'na eşlik etti ve tesislerde üretilen ürünler hakkında detaylı bilgi verdi.

" Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz"

Çotuk, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, INVAMED'in sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümler sunma misyonunu vurguladı. Çotuk, "INVAMED olarak, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ihtiyaç duyduğu yenilikçi tıbbi çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz. Üretim kampüsümüzde ürettiğimiz cihazlar, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Türkiye'yi sağlık teknolojileri alanında küresel bir oyuncu yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Teknoloji ve inovasyon, sağlık sektöründe dönüşümün anahtarıdır"

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin sağlık sektöründe teknolojiye dayalı büyüme stratejisine vurgu yaptı. İbrahimcioğlu, "Türkiye'nin sağlık sektörü, teknoloji ve inovasyonun itici gücüyle büyük bir dönüşüm yaşıyor. INVAMED gibi yenilikçi üreticilerimiz, bu dönüşümün öncüleridir. KOSGEB olarak, bu tür yatırımları destekleyerek ülkemizin küresel sağlık pazarında daha güçlü bir yer edinmesini sağlıyoruz. Bu kampüste gördüğüm üretim teknolojileri ve inovatif ürünler, Türkiye'nin bu alandaki iddiasını açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA