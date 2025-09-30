Korsan Taşımacılıkla Mücadelede Etkili Önlemler Talep Ediliyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Korsan taşımacılığın sektörde ciddi sorunlara yol açtığını belirten Özkan, bu durumun hem taksici esnafının emeğini tehdit ettiğini hem de haksız rekabete neden olduğunu vurguladı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Oda yetkilileri, kayıt dışı çalışan ve vergi vermeyen korsan taşımacıların hem yasal taşımacılığı olumsuz etkilediğini hem de yolcu güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. 2025 yılı itibarıyla korsan taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlara yönelik 2918 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında, 46 bin 392 TL para cezası uygulanıyor. Aynı aracın ikinci kez korsan taşımacılıkla yakalanması durumunda ceza miktarı artarken, araç 60 güne kadar trafikten men ediliyor. Korsan taşımacılığı tercih eden yolculara ise 3 bin 084 TL para cezası kesiliyor. Korsan taşımacılıkla ilgili davanın tüm Türkiye'deki taşımacılık esnafını yakından ilgilendiren bir konu olduğunu kaydeden Başkan Özkan, "Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da görülen davada İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı olarak katıldım. Mahkeme heyetinden söz alarak esnafın ekonomik olarak mağdur edildiğini, emek hırsızlığı yaşandığını, bu olayın sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir sorun olduğunu ifade ettim. Korsan taşımacılığın toplumsal şiddeti körüklediğini, toplumda gerilime yol açtığını ve bazı münferit olayların İzmir'de de başlamış olduğunu aktardım" dedi.

"Erişim engeli kararlarının alınmasını önemsiyoruz"

Korsan taşımacılığın sadece İzmir'de değil Türkiye genelinde büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Başkan Özkan, "Davada adı geçen ve kendisini şirket yöneticisi olarak tanıtan kişinin dava sonrasında sosyal medyada esnafı küçük düşüren, aşağılayan ifadelerle toplumu tahrik ettiğini, bu durumun da taşımacılık yapan esnaf arasında tepkiye yol açtığını belirttim. Bu tepkiler neticesinde esnafın korsan taşımacılık yapan kişilere karşı toplu olarak duraklarına gitmesiyle bazı münferit olaylar yaşanmaya başladı. Bu olayların daha büyük sorunlara yol açmaması için erişim engeli kararlarının alınmasını önemsiyoruz. Ancak bunun yanında mevcut yasaların ve cezaların da yetersiz kaldığını uzun süredir özellikle İzmir'den dile getiriyorum" diye ekledi.

"Cezalar yetersiz"

Mevcut yasalara göre korsan taşımacılık yapanlara kesilen cezalar yeterince caydırıcı olmadığın belirten Başkan Özkan sözlerini şu şekilde noktaladı: "Bu nedenle mahkeme sürecinden bağımsız olarak yasaların güncellenmesini talep ediyoruz. Buradan İzmir Şoförler Odası Başkanı olarak tüm İzmirli milletvekillerimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. 1 Ekim'de meclis açıldığında bu konuyu gündeme alarak, korsan taşımacılık yapanlara alkol etkisinde araç kullanan sürücülere uygulanan ehliyet cezalarına benzer şekilde arttırılmalı. Cezalar getirecek yasal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirmelerini istiyoruz. Türkiye genelindeki tüm taşımacılık esnafı adına bu sorunun artık çözüme kavuşmasını temenni ediyorum." - İZMİR