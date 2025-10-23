Korsan Taşımacılığa Karşı Önlem Çağrısı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan belgesi olmadan şehirlerarası taşımacılık yapan korsan firmaların ve araçların durdurulması gerektiğini söyledi. Özcan, "Özellikle Beylikdüzü'nde metrobüsün avantajını kullanıyorlar, Çorlu Tekirdağ, Kırklareli'ne korsan taşımacılık yapıyorlar" dedi.

TOFED Başkanı Birol Özcan yaptığı açıklamada otobüsçülerin en büyük sorunlarından birinin şehirlerarası korsan taşımacılık faaliyetleri olduğunu söyledi.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şirketlerinin bu işe büyük bir yatırım yaptığını ve Ulaştırma Bakanlığı'nın denetimlerine tabi olduğunu hatırlatan Özcan, "Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şirketlerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı D1 belgesi verir. Bu firmalar bakanlığın denetimine tabidir. Bu firmalar yolcu alabilir, bilet keserek ulaşım sağlayabilir. D2 belgesi ise ya grup ya da turist taşımacılığı için verilen bir belgedir. Yani D1 belgeli otobüs firmaları gibi bilet satarak ferdi taşımacılık yapamazlar" ifadelerini kullandı.

Bazı firmaların İstanbul'da ve Anadolu'da D2 belgesi alarak şehirlerarası "korsan" taşımacılık yaptığını vurgulayan Özcan, bu durumun yetkililer tarafından önlenmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da özellikle Beylikdüzü bölgesinde şehirlerarası korsan taşımacılığın yoğunlaştığını savunan Özcan, "İstanbul'un şuan en büyük baş belası Beylikdüzü'dür. Beylikdüzü'nde biz bunu 7-8 senedir engelleyeme çalıştık ancak başarılı olamadık. Çünkü kontrolsüz çalışıyorlar. Beylikdüzü'nde çalışan minibüsler ve midibüslerin tek tek bilet satma yetkisi yok. Ama maalesef gidiyorsun metrobüsün avantajını kullanıyor. Minibüsün önüne Çorlu, Tekirdağ, Kırklareli diye yazıyor. Dolunca gidiyor" şeklinde konuştu.

Korsan taşımacılıkta yolcu güvenliği konusunda da büyük sıkıntılar yaşanabileceğinin altını çizen Özcan, "Bizim otogarlardan çıktığı zaman kışın kış lastikleri kontrol edilir şoförlerin belgesine bakılır ama bunlar sokaktan kalkıyorlar. Nasıl kalktıklarını bilmiyoruz. Minibüsün bakımı var mı şoför kim, uykulumu, uykusuz mu, dijital kartı var mı? Tabi ki yolcu emniyeti bakımından sakıncalı" diye konuştu.

Korsan taşımacılığın Trakya bölgesine giden otobüs yolcusu sayısında ciddi bir azalmaya neden olduğuna dikkat çeken Özcan, "Otobüslerin yüzde 60 yolcusunu bizden aldılar. Bize zararı var. Trakya'ya giden otobüs sayıları düştü. Şu anda minibüsler çalışıyor. Bunun önüne geçmek gerek" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL