Köprücek Köyü'nde Sulama Göleti Projesi Başladı
Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek Köyü'nde tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin suya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla sulama göleti projesi için etüt çalışmaları başladı. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, projenin bölge için önemine vurgu yaptı.
Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek Köyünde tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin suya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla planlanan sulama göleti projesi için ilk somut adım atıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin suya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla planlanan sulama göleti projesi için etüt çalışmalarına başladı. Proje kapsamında göletin yer seçimi, zemin özellikleri ve yapılabilirlik analizleri titizlikle incelendi.
Çalışmaları yerinde takip eden Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, yetkililerden bilgi alarak sürecin önemine dikkat çekti. Kaymakam Kılıç, "Bu proje sadece Köprücek için değil, tüm bölgemizin tarımsal kalkınması açısından büyük önem taşıyor. Çiftçilerimizin refahı ve üretimin sürdürülebilirliği için gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK