Köprücek Köyü'nde Sulama Göleti Projesi Başladı

Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek Köyünde tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin suya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla planlanan sulama göleti projesi için ilk somut adım atıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin suya erişiminin kolaylaştırılması amacıyla planlanan sulama göleti projesi için etüt çalışmalarına başladı. Proje kapsamında göletin yer seçimi, zemin özellikleri ve yapılabilirlik analizleri titizlikle incelendi.

Çalışmaları yerinde takip eden Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, yetkililerden bilgi alarak sürecin önemine dikkat çekti. Kaymakam Kılıç, "Bu proje sadece Köprücek için değil, tüm bölgemizin tarımsal kalkınması açısından büyük önem taşıyor. Çiftçilerimizin refahı ve üretimin sürdürülebilirliği için gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK