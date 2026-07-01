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Köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildi

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Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde artış yapıldığını duyurdu. Osmangazi Köprüsü 995 TL'den 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Temmuz 2026 Çarşamba saat 00.00'dan itibaren (30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece) geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 995 TL'den 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 TL'den 110TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 995 TL'den 1170TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 740 TL'den 925 TL'ye çıkarıldı.

Ayrıca, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinde erişime açıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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