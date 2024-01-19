Konyaaltı Kadın Hentbol Takımı, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde oynadığı 12 maçı da kazanan Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri, deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi'ni de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 13'üncü maçını deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile oynayacak. Şimdiye kadar oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrılan Mavi Kelebekler, ligde 8 puanla 9'uncu sırada yer alan rakibini de mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor. Süper ligde namağlup zirvede oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Başantrenör Birol Ünsal, hem lig hem de Türkiye kupasının en büyük favorisi olduklarını ve bu yıl iki kupayı da Konyaaltı'na getirmeyi çok istediklerini söyledi.

KARŞILAŞMA CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Anadolu Üniversitesi- Konyaaltı Belediye SK karşılaşması 21 Ocak Pazar günü saat 15: 00'de Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanacak. Hentbolseverlerin karşılaşmayı Konyaaltı Belediyesi sosyal medya ve Youtube hesaplarından canlı olarak takip edebileceği bildirildi.