Konyaaltı Belediyesi Çandır Fasulye Şenliği Düzenliyor

Konyaaltı Belediyesi, Çandır fasulyesinin bilinirliğini artırmak ve üreticiye destek olmak amacıyla 'Çandır Fasulye Şenliği' düzenleyecek. Şenlikte vatandaşlara Çandır fasulyesinden yapılan yemek ikram edilecek.

Konyaaltı Belediyesinin bölgeye has Çandır fasulyesinin bilinirliğini artırmak ve üreticiye destek olmak amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği "Çandır Fasulye Şenliği" pazartesi günü gerçekleştirilecek. Şenlikte vatandaşlara Çandır fasulyesinden yapılan kuru fasulye yemeği ikram edilecek.

Konyaaltı Belediyesi, ilçeye bağlı Yarbaşçandır Mahallesi'nde yaklaşık 300 yıldır üretilen Çandır fasulyesinin bilinirliğini artırmak ve üreticiye destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yarbaşçandır'da belediyeye ait 5 bin metrekarelik tarlada Çandır fasulyesi üreterek üreticiye örnek olan ve yok olmaya yüz tutan fasulyenin üretimini yeniden canlandıran Konyaaltı Belediyesi, şimdi de geleneksel hale getirdiği "Çandır Fasulyesi Şenliği"ni düzenliyor. Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek etkinlik, 11 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de Konyaaltı Belediyesi HayatPark'ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte vatandaşlara kuru fasulye ikramı yapılacak.

Üretici ile buluşma

Alana kurulacak stantlarda Yarbaşçandır köylüleri de el emeği organik ürünlerini sergileyip satış yapabilecek. Çandır fasulyesinin bölgeye has üretilen bir tarım ürünü olduğunu ve bu ürünün yok olmasını engellemek adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ürünü tanıtmak, üretime ve üreticiye katkı sağlamak adına da "Çandır Fasulyesi Şenliği" düzenlediklerini söyledi.

"Tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum"

Şenliğe tüm vatandaşları davet eden Başkan Esen, "Yarbaşçandır Mahallesi'nde üretilen Antalya'nın bu önemli değerini herkese tanıtmak istiyoruz. Bu yıl da önemli ölçüde üretimi artan fasulyeyi yine halkımıza ikram etmek istiyoruz. Ayrıca tohumluk olarak da ihtiyaç sahibi üreticilerimize ulaştırıyoruz. Düzenleyeceğimiz şenliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi. - ANTALYA