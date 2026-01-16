Haberler

Kumar operasyonu: 19 gözaltı

Güncelleme:
Konya'da gerçekleştirilen kumar operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında kumar oyununda kullanılmak üzere toplanmış toplam 235 bin 100 TL, 1.450 dolar ve 300 euroya el konuldu.

KONYA'da polis ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen 235 bin 100 TL, bin 450 dolar ve 300 euroya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese yapılan operasyonda kumar oynayan 19 kişi gözaltına alındı. Kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen 235 bin 100 TL, bin 450 dolar ve 300 euroya ile iskambil kağıtları ve adisyonlara el konuldu. Gözaltına alınan 19 kişi hakkında toplam 220 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi A.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
