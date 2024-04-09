Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Konya'da Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, çarşı pazarda, yollarda ve şehrin birçok noktasında yoğunluk oluşturdu.

Ramazan ayının son gününde vatandaşlar bayram hazırlığını sürdürüyor. Bayram ziyareti yapacak ve misafir ağırlayacak vatandaşlar, bayram alışverişlerini son günlere bırakınca şehrin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. Vatandaşların alışveriş için çıktığı caddelerde araç yoğunluğu yaşanırken, çarşı pazar bayram öncesi en yoğun günlerinden birini yaşadı.

"Eski bayramlar çok farklıydı"

Bayram alışverişine çıkan Bünyamin Akkaya, "Bayram hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Herkes kendi bütçesine göre kimisi benim gibi ekmek kadayıfı alıyor, kimisi ise baklava alıyor. İhtiyaç ne ise tamamlayıp gidiyor. Eski bayramlar çok farklıydı. O zamanlarda nüfus bu kadar kalabalık değildi. Genelde köy daha kalabalık olur, orada hayat daha çoktu. Şehir merkezleri çok sakin olurdu. Herkes birbirine giderdi. Herkes birbirine farklı yaklaşırdı, her yörede daha güzeldi. Birlik ve beraberlik vardı. Benim oturduğum apartman şimdi 20 daire yarısını tanımıyorum" dedi.

"Bayram için alışverişleri tamamladık"

Çocukları ile birlikte alışverişe çıkan Ahmet Gön, bayram için alışverişi tamamladıklarını ifade ederek, "Artık son gün sevinçliyiz. Rabbim tekrar tekrar nasip etsin inşallah. Kabristan ziyaretini de tamamladık mı o zaman tamamlamış olacağız. Tabii eskiden bayram daha şenlikliydi. Bizim de dedelerimiz, nenelerimiz sağdı. O zaman daha bir güzel geçerdi. Şimdi dede, nene vefat ettikten sonra bizim için biraz daha buruk geçiyor. Çocuklar için aynı bayramlar devam ediyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu hazırlıklar bizim geleneğimiz göreneğimiz"

Tarihi Bedesten Çarşısına alışverişe gelen ve bayram hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Mehmet Kemal Ceylan, "Şekeri, lokumu, kolonyayı aldık. Yemekler, börekler yapıldı. Bu hazırlıklar bizim geleneğimiz, göreneğimiz. Türkiye'nin bayramı mübarek olsun. Eski bayramlara baktığımızda tabii çok değişti. O eski bayramları nerede bulacaksın. O bayramlar başkaydı, şimdi o bayramlar yok" şeklinde konuştu.

"Geçen bayrama göre bu bayram bayağı yoğun"

Tarihi Bedesten Çarşısında bayram şekeri satan esnaf Şeref Çakır da, "Bu bayram oldukça güzel geçiyor. Geçen bayrama göre bu bayram bayağı yoğun. Fiyatlarımız geçen yıllara göre yüksek olsa da bayram olduğu için müşterilerimiz alıyor. Genelde yumuşak şeker ve çikolata türü tercih ediliyor. Lokumlardan fıstıklı ve fındıklı çeşitler tercih ediliyor. Bayramın telaşı devam ediyor. Ramazan sevinci ile beraber bu şekilde bitirmiş oluyoruz" dedi.

Çarşı esnaflarından Halil İbrahim Dağ ise, "Geçen bayrama göre biraz daha yoğun. Fıstıklı lokumları 100 liraya, Antep fıstıklıların kilosu 200 lira, jöleyi 100 liraya, çikolataları da kilosunu 100 liraya veriyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Konya Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeyma Döğücü kimdir, kaç yaşında? Şeyma Döğücü ne iş yapıyor? 9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? Survivor'da Ogeday ve Acun Ilıcalı neden tartıştı, ne oldu? Acun Ilıcalı Ogeday'a neler söyledi? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye geri mi dönecek mi? Yavuz Ağıralioğlu kendi partisini mi kurdu? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title