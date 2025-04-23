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Konya'da 23 Nisan Coşkusu

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Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Anıt Alanı'nda başlayan kutlamalar, Mevlana Kültür Merkezi'nde sürdü. Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bayramın anlamı üzerine bir konuşma yaptı.

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

KONYA - Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama etkinlikleri, Anıt Alanında Atatürk anıtına çelenklerin koyulması ile başladı. Mevlana Kültür Merkezinde devam eden kutlamalarda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin halk oyunu gösterilerinin ardından şiirler okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da çeşitli sportif gösteriler gerçekleştirdi.

Kutlama töreninde konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılını ve dünyanın ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku, sevinç ve gururla idrak ediyoruz" dedi.

Kutlama programına, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, askeri erkan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - Yerel
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