Konya'da 17 yıldır oto yıkama işi yapan esnaf, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile boyu her türlü aracı yıkıyor. Güvenilir personel bulmakta zorlandığı için eşini de işe dahil eden esnaf, ailesiyle birlikte araçların temizliğini yaparak geçimini sağlıyor.

Konya'da 17 yıldır oto yıkamacılık yapan Ahmet Öztaş, eşi Havva Öztaş ve iki oğluyla birlikte çalışıyor. Eşinin 4 yıldır kendisine yardımcı olduğunu belirten Öztaş, güvenilir eleman bulmakta zorlandığı için ailesiyle çalışmayı tercih ettiğini ifade etti. Öztaş iş yerinde cenaze hariç bütün araçları yıkadığını söyledi. Aile işletmesinde çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Havva Öztaş ise, ailesinin yanında çalışmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti. Öztaş, hep beraber çalıştıklarını, zoruna gitmediğini ifade etti.

"Hanım, benim yaptığım işleri beğenmiyor"

Ahmet Öztaş, "Burada oto yıkama, detaylı temizlik, pasta, cila, tır detaylı temizlik, yıkama adına aklınıza ne gelirse yapıyoruz. Yani burada cenaze hariç her şeyi yıkıyoruz. Eleman sıkıntısından değil, eleman var ama güvenilir eleman bulamadığımızdan dolayı. Ben 17 senedir bu işi yaptığım için müşterilerim sabit. Ufak tefek arabalarda oynamalar olunca ondan sonra hanımı getirdim. Hanım önceden döküm fabrikasında aşçıydı. Kendisini buraya getirdim çünkü el adamıyla zor olmaya başladı. Bize söyleyen yok ama dışarıdan kendileri şaşırıyorlarsa bilmiyorum. Bir de yıllardır bize alıştılar, insanlar artık şaşırmıyor. Bizim ekmeğimizin peşinde olduğumuzu biliyorlar. Hanım, benim yaptığım işleri beğenmiyor şimdi. Arkamdan bir daha geliyor, sen sallamışsın işi diyor bana. Onlar bizden daha çok titizler o konuda. Oğlum 15 yaşında 7 yaşından beri yanımda dükkanda" dedi.

"Ailemin yanında çalışmak güzel bir duygu"

Eşinin yanına çalışmaya 4 senedir geldiğini söyleyen Havva Öztaş da, "Eşim burada çalışıyor ben de 4 senedir geliyorum. Gayet kolay, zor bir şey yok. Zaten temizliğe alışkın olduğumuz için basit bir iş. Süpürüyoruz, siliyoruz tamam. Ben fabrikada 10 yıl çalıştım. Oraya bırakıp doğum yapınca buraya gelmek zorunda kaldım. Ailemin yanında çalışmak güzel bir duygu. Hep beraber çalışıyoruz. Sabah gelip akşam evimize gidiyoruz. Çalışmak güzel bir şey. Hiç zoruma gitmiyor. Gayet memnunum, evde oturmak daha çok zoruma gidiyor benim. Sabah 8.30-9.00'da geliyoruz. Araba yıkamaya başlıyoruz. Akşama kadar araba yıkıyoruz. Gelirse yıkıyoruz, gelmezse oturuyoruz. Ben pasta cila yapmıyorum, oğlum yapıyor. Ben sadece dışını yıkayabiliyorum, süpürüyorum, hava tutuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı