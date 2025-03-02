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Kocaeli Üniversitesi'nde Kadınlar Atçılıkta Başarı Elde Ediyor

Kocaeli Üniversitesi'nde Kadınlar Atçılıkta Başarı Elde Ediyor
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Kocaeli Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksekokulu, kadın öğrencilerin binicilikteki başarıları ile dikkat çekiyor. Mezunlar, prestijli yarışlarda birincilikler kazanırken, okulda uygulanan atlı terapi programı özel bireylere umut oluyor.

Kocaeli Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksekokulu, kadın öğrencilerinin binicilikteki başarısıyla dikkat çekiyor. Mezunlar, prestijli yarışlarda birincilikler elde ederken, okulda uygulanan atlı terapi programı ise özel bireylere umut oluyor.

Türkiye Jokey Kulübü ile yapılan ortak protokol kapsamında kurulan ve Türkiye'de atçılık alanında öncü eğitim kurumlarından biri olan okul, Türkiye Binicilik Federasyonu'na binicilik eğitmeni yetiştiriyor. Öğrenciler burada at bakımı, eğitimi, yarış teknikleri ve rehabilitasyon gibi birçok alanda eğitim alıyor. Atların ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilen kadınların, bu alanda daha başarılı oldukları ifade ediliyor.

"Kadınlar atlarla daha iyi iletişim kuruyor"

Atçılığın eskiden erkek egemen bir meslek olduğunu belirten Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdener Balıkçı, günümüzde kadınların bu alanda öne çıktığını vurguladı. Balıkçı, "Meslek yüksekokulları kurulmadan önce atçılık, erkek egemenliği olan bir sahaydı, okullar kurulduktan ve Türkiye'de yaygınlaştıktan sonra kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından daha fazla olmaya başladı. Nedeni, atların gerek ruh, gerek fizik açısından en uyumlu oldukları canlılar kadınlar. Kadınlar, atlarla daha iyi iletişim kurabilmekte ve onların psikolojisini daha iyi anlayabilmekte, ayrıca daha koordineli çalışabilmekte" dedi.

"Atçılık popüler oldukça, bu meslek de daha fazla talep görecek"

At antrenörlüğü mesleğinin geleceği hakkında da konuşan Balıkçı, "Sahada bulunan at sayısı her geçen gün artıyor. Bu atların mutlaka yarışa bir antrenörün imzasıyla, onun denetimiyle girmesi gerekmekte. Bu popülasyon arttığı sürece antrenöre ihtiyaç olacaktır" diye konuştu.

Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun sadece yarışlarla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıktığına dikkat çeken Dr. Erdener Balıkçı, burada özel bireylere yönelik atlı terapi programının yürütüldüğünü söyledi.

Gazi Koşusu'nda başarı

Okulun başarılarını da anlatan Balıkçı, "Gazi Koşusu, bu işin duayeni olan bir yarış. Bu yarışla kişilerin başarıları ölçülür. Okulumuzun atçılık bölümü üzerindeki en yoğun ilgi özellikle Gazi Koşusu'ndaki başarılardır. Son 2 dönem içerisinde Gazi Koşusu'na katılan bizden mezun öğrencilerimiz birincilik elde etti" şeklinde konuştu.

"Aşçılık değil, atçılık"

At antrenörlüğü öğrencisi Beste Şabak ise "Bölümümü ilk defa duyan insanlar 'aşçılık mı' diye soruyor. Ben de 'hayır değil, atçılık' diyorum. Çoğu insan böyle bir bölüm olduğunu bilmiyor. Söylediğimizde de genellikle erkek egemenliğinin etkin olduğu bir meslek olduğu bilindiği için yadırgıyorlar ama onları sorun etmiyoruz. Atları seviyoruz" diye konuştu.

"Annelik içgüdümüzle daha fazla sevgi veriyoruz"

Kadınların atlarla olan bağının erkeklerden farklı olduğunu da belirten Şabak, "Kadınlar olarak atlarla daha kolay iletişim ve bağ kurabiliyoruz. Erkekler gördüğüm kadarıyla, atlara çok sevgi gösteremiyorlar, iş olarak görüyorlar. Ancak biz kadınlar, annelik içgüdümüz gereği atlara daha fazla sevgi gösteriyoruz ve onların bize karşılık verdiğini gözlemliyoruz. Atlar, doğaları gereği stresli hayvanlardır. Onları sakinleştiren, rahatlatan biz kadınlar oluyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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