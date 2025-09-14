Koca Yürekli Anne Nevin Beğdili, Oğlunun Kanserle Mücadelesinde Yanında Oldu

Hatay'da kansere yakalanan ve mücadele veren Nevin Beğdili, evladının kansere yakalanması üzerine tedavisini yarım bırakarak 6 yaşındaki evladı Barış'ın mücadelesine ortak oldu. Yaptığı davranışla gönülleri fetheden koca yürekli anne Beğdili, "Çok şükür oğlum iyileşti, onun mutluluğu dünyalara bedel" diyerek duygularını dile getirdi.

İskenderun ilçesinde yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Nevin Beğdili, meme kanserine yakalanarak tedavi görmeye başladı ve bu süreçte 2 göğsünü de kaybetti. Beğdili, kanserle mücadelesini sürdürdüğü esnada 6 yaşındaki en küçük evladı Barış'ın kansere yakalandığını öğrendi. Evladının tedavisi için kendi sağlığını hiçe sayan anne Beğdili, evladı için mücadele vermeye başladı ve Barış 1 yıllık süreçte kanseri yenmeyi başardı. Anne Beğdili; evladının hayranı olduğu Galatasaray'ın formasının üzerinde olduğu günde "Kanseri yendim" diyerek maskeyi ağzından çıkardığı anları sosyal medyada paylaştı. Kanseri yenmeyi başaran Barış, kısa sürede sosyal medyada Türkiye'nin dört bir yanından destek gördü. Galatasaray'ın maçını izlemeyi hayal eden Barış'ın hayaliyse iş insanı Dinçer Azaphan tarafından gerçekleştirildi. Anne ve oğlu; Galatasaray - Rizespor maçını locadan izleyip sahaya indi, futbolcularla selamlaştı ve gökyüzüne balon bıraktı. Evladının kanseri yenmesiyle mutluluk yaşayan anne Bağdili, şimdiyse kendi tedavisini sürdürerek evladı gibi kanseri yenmek istiyor.

"Oğlumun kanser olduğunu öğrenince kendi tedavimi yarım bırakıp onun peşine düştüm"

Kanserle mücadele ettiği esnada evladının kanser olduğunu öğrenen ve kendi tedavisini erteleyerek evladı için mücadele veren vefakar anne Nevin Beğdili, "Yıllardır üç çocukla mücadele veriyorum. Kanser teşhisi sonrası ameliyat oldum, sağ göğsümü kaybettim. Üç ay sonra diğer göğsüme nüksetti. Tam da depremin yıl dönümünde ikinci ameliyatımı oldum. Oğlumun kanser olduğunu öğrenince kendi tedavimi yarım bırakıp onun peşine düştüm. Geçen yıl Aralık ayında oğlum omurilikten ameliyat oldu. Dokuz ay boyunca kemoterapi ve ilaç tedavisi gördü. Son ilacımızı 18 Temmuz'da aldık. Bu süreç çok ağır geçti. Bir oğlumu askere göndermiştim, diğer oğlum da yanımdaydı ama aklım hep hasta evladımdaydı. Kendi hastalığımdan ödün verdim. Çok şükür oğlum iyileşti, onun mutluluğu dünyalara bedel. Oğlunun iyileşmesinin ardından sevinçlerini deniz kenarında çektikleri bir videoyla duyuran anne, maskesini çıkararak "Kanseri yendim" dedi. Video kısa sürede büyük ilgi gördü. Hiç böyle ses getireceğini düşünmemiştik. Çok şükür oğlum iyileşti. Dinçer Azaphan bize sahip çıktı, Galatasaray maçına davet etti. Locada ağırlandık, sahaya indik, balonlar uçurduk. Hatta oğlumun balonu sahaya düştü, maç kısa süreliğine durdu. O anki mutluluğu bana dünyaları verseler değişilmezdi. 24 metrekarelik konteynerde yaşıyoruz. Hijyen açısından çocuğum için sağlıklı bir ortam değil. Kiracıyız, hak sahibi olmayı umut ediyoruz. Kendi tedavimi devam ettirmek istiyorum fakat önceliğim yine evladım" ifadelerini kullandı.

"Doktor olup hasta çocukları iyileştireceğim"

Kanseri yenen ve hayallerinden bahseden 6 yaşındaki Barış Işık, "Uçaklara, helikopterlere bineceğim, arkadaşlarımı gezdireceğim. Doktor olup hasta çocukları iyileştireceğim. Galatasaray maçı çok güzeldi. Balonum sahaya düştü, maçı durdurdular, geri verdiler. Sahaya indim, Osimhen ve diğer futbolcuların elini tuttum. Çok mutluydum" dedi. - HATAY