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Türk Kızılay Bayburt'tan Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

Türk Kızılay Bayburt'tan Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi
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Türk Kızılay Bayburt Şubesi, Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki yaz kursu öğrencilerine afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. Eğitimde bireysel hazırlık, aile afet planı, acil durum çantası ve güvenli toplanma alanları gibi konular ele alındı.

Türk Kızılay Bayburt Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Merkezinde yaz kurslarına katılan öğrencilere Afetten Korunma Bilinci Eğitimi verildi. Eğitimde, afet öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimde öğrencilere afet öncesi hazırlık, doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında izlenecek güvenli adımlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca bireysel hazırlığın önemi, aile afet planı oluşturulması, acil durum çantasında olması gereken malzemeler ve güvenli toplanma alanları konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Uygulamalı anlatımlarla desteklenen eğitimde, afetlerde doğru hareket etmenin can güvenliği açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. Program kapsamında öğrencilerle afet anında uygulanacak temel davranışlar da uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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