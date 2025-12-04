Haberler

Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde havaların soğuması ile seyyar arabaların yıldızı yeniden parladı. Kilosu 175 liraya satılan kestane kokusuyla sokaklara yayılmaya başladı.

  • Kestanenin kilosu 175 liradan satılıyor.
  • Kestane satıcısı günde ortalama 500-600 kilo satış yapıyor.

Kışın gelişiyle birlikte Süleymanpaşa sokaklarının vazgeçilmez kokusu yeniden yükseldi. Seyyar arabalarda satılan kestane, havaların sertleşmesiyle adeta sahalara döndü. Kilosu 175 liraya kadar çıkan kestane hem fiyatıyla hem de sıcak soba üstünde cızırdayan tadıyla vatandaşların ilgisini üzerine topluyor. Soğuk hava arttıkça tezgahlarda yoğunluk da giderek artıyor.

"GÜNDE 500-600 KİLO SATIYORUZ"

Kestane satıcısı Orhan Akbaş yaptığı açıklamada, "Kestane sezonumuz açılmıştır her derde deva. Kalp atışını düzenler. Özel kış yiyeceğimiz talep çok. Günde ortalama 500-600 kilo satıyoruz. Vatandaşımız severek tüketiyor. Kış meyvesi kilosu 175 liradan satıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
