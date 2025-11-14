Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor: Güvenli Sürüş İçin Öncelik

Kayseri'de oto lastikçilik yapan Fatih Durmuş, 15 Kasım'da başlayacak olan Kış Lastiği Uygulaması ile ilgili verdiği bilgilerde lastiklerin dişlerinin sağlıklı olması gerektiğini söyleyerek, "Hem kendimizin hem de karşımızdaki insanların can güvenliği için kış lastiklerimizi taktırmalıyız" dedi.

Kış lastiklerinin takılmamasının fren mesafesinde dahi etkileri olacağını söyleyen Fatih Durmuş, "Şu anda kış lastiği uygulamasına başlamak üzereyiz. Yarın da kış lastiği uygulamasının başlama tarihi. Kış lastiklerimizi mutlaka taktıralım çünkü kendimizin ve karşımızdaki insanların can güvenliğimizi hiçe saymamalıyız. Kış lastiği karda bir kere lazım olur. Onda da kullanılmadığı zaman büyük sıkıntılar çıkartabilir. Kış lastiğimizi değiştirmezsek arabamızın fren mesafesi uzar, şerit ihlallerine sebep olur, büyük kazalara ve belalara sebebiyet verebilir. Bunun için mutlaka kış lastiğimizi değiştirelim. Vatandaşlarımızdan ricamız budur" dedi.

Durmuş, lastiklerin sağlıklı dişlere sahip olması gerektiğini ve görülmesi gerektiğini söyleyerek, "Lastiklerimizin dişlerinin güzel olması lazım. Kendi gözümüzle görmemiz lazım. Kendi can güvenliğiniz için 'ben bunu arabama takabilirim' diyebileceğiniz sağlıklı dişleri olması lazım lastiklerin. Lastiklerin yumuşak olması gerekiyor. Çünkü kış lastiklerinin kauçuk oranı daha yüksektir. Bundan dolayı da yol tutuşu daha sağlamdır. Kendimizin, dışarıdaki insanları, önümüze çıkan hayvanların can güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden kış lastiği çok önemli ve şarttır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ