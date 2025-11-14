Haberler

Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor: Güvenli Sürüş İçin Öncelik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de oto lastikçilik yapan Fatih Durmuş, 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği uygulaması hakkında sürücüleri uyararak lastiklerin sağlıklı dişlere sahip olması ve takılması gerektiğini vurguladı. Kış lastiklerinin önemi ve can güvenliği konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekti.

Kayseri'de oto lastikçilik yapan Fatih Durmuş, 15 Kasım'da başlayacak olan Kış Lastiği Uygulaması ile ilgili verdiği bilgilerde lastiklerin dişlerinin sağlıklı olması gerektiğini söyleyerek, "Hem kendimizin hem de karşımızdaki insanların can güvenliği için kış lastiklerimizi taktırmalıyız" dedi.

Kış lastiklerinin takılmamasının fren mesafesinde dahi etkileri olacağını söyleyen Fatih Durmuş, "Şu anda kış lastiği uygulamasına başlamak üzereyiz. Yarın da kış lastiği uygulamasının başlama tarihi. Kış lastiklerimizi mutlaka taktıralım çünkü kendimizin ve karşımızdaki insanların can güvenliğimizi hiçe saymamalıyız. Kış lastiği karda bir kere lazım olur. Onda da kullanılmadığı zaman büyük sıkıntılar çıkartabilir. Kış lastiğimizi değiştirmezsek arabamızın fren mesafesi uzar, şerit ihlallerine sebep olur, büyük kazalara ve belalara sebebiyet verebilir. Bunun için mutlaka kış lastiğimizi değiştirelim. Vatandaşlarımızdan ricamız budur" dedi.

Durmuş, lastiklerin sağlıklı dişlere sahip olması gerektiğini ve görülmesi gerektiğini söyleyerek, "Lastiklerimizin dişlerinin güzel olması lazım. Kendi gözümüzle görmemiz lazım. Kendi can güvenliğiniz için 'ben bunu arabama takabilirim' diyebileceğiniz sağlıklı dişleri olması lazım lastiklerin. Lastiklerin yumuşak olması gerekiyor. Çünkü kış lastiklerinin kauçuk oranı daha yüksektir. Bundan dolayı da yol tutuşu daha sağlamdır. Kendimizin, dışarıdaki insanları, önümüze çıkan hayvanların can güvenliğini de sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden kış lastiği çok önemli ve şarttır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.