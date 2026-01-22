Dondurucu soğuklar ve kar yağışı oto yıkama taleplerini düşürdü

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte zor günler geçiren oto yıkama esnafı, bir yandan dondurucu soğuklar nedeniyle tesisatın donmaması için önlem alırken bir yandan da araçların altındaki gizli tehlike olan 'tuz kalıntılarına' karşı uyarılarda bulunuyor.

Eskişehir'de kış aylarının etkisini iyice hissettirmesiyle birlikte birçok sektörde olduğu gibi oto yıkama sektöründe de işler yavaşladı. Gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle ekipmanlarının donmaması için yoğun çaba sarf eden esnaf, zorlu şartlar altında hizmet vermeye devam ediyor. Gün boyu suyla temas halinde olan çalışanlar, soğuk havanın getirdiği fiziksel zorluklara rağmen araçları kışın yıpratıcı etkisinden kurtarmak için mesai harcıyor.

"Tesisatı akşamdan boşaltıyoruz"

Soğuk havanın işlerini doğrudan etkilediğini belirten esnaf Fahri Toğrul, "Malum havaların soğumasıyla birlikte işlerimizde bir düşüş oldu. Hem iş olarak zorlanıyoruz hem de soğukların etkisiyle malzemelerimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Makineleri dondurmamamız lazım. Bunun için öncelikle akşamleyin tesisatımızı boşaltıyoruz. İçinde su kalmadığı zaman donma yaşanmıyor. Malzemelerimizi kapalı yerde tutuyor, gerekirse orayı da ısıtıyoruz" dedi.

"Yerimiz buz tutuyor, ellerimiz donuyor"

Kışın araç bakımının ihmal edildiğine dikkat çeken Toğrul, fiyatları makul seviyede tuttuklarını ifade ederek şunları söyledi: "İnsanların aklına araç temizliği 6 ayda bir geliyor. Bir araba bize senede bazen sadece 2 sefer geliyor; geldiğinde de çok pis halde oluyor. Bir kişi bir arabayı temizlemek için yaklaşık 1 saat uğraşıyor. 1 saatte yapılan diğer işlerle kıyasladığınızda bizim fiyatlarımız aslında gayet makul. Yerlerimiz buz tutuyor, kaymamaya çalışıyoruz. Ellerimiz, ayaklarımız donuyor; bel ağrıları çekiyoruz ama hizmete devam ediyoruz."

Araç sahiplerine 'Tuz' uyarısı

Yollara dökülen tuzun araç kaportasına ve şaselerine zarar verdiğini vurgulayan Fahri Toğrul, "Gelen arabaların neredeyse hepsi tuzlu ve buzlu halde geliyor. Arabaya baktığınızda o gri tuz kalıntısını hissedebiliyorsunuz. Bu tuzlar araç üzerinde beklediği zaman ciddi zararlar verir. Araçların bu kalıntılardan arındırılması kış bakımı için çok önemli" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR