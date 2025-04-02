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Kırşehir Ticaret İl Müdürü'nden Esnafa Destek Çağrısı

Kırşehir Ticaret İl Müdürü'nden Esnafa Destek Çağrısı
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Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, boykot çağrılarının Ahi esnafını zor duruma sokabileceğini belirterek, esnafı desteklemeye yönelik eylem ve söylemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, boykot çağrılarıyla ilgili olarak, "Ahi esnafını zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemden uzak durmalıyız" dedi.

İl Müdürü İsmail Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarımız kendi öz sermayesi olmayan, günlük kazancıyla geçimini sağlamaya çalışan bu nedenle desteğe her zaman ihtiyaç duyan bir kesimdir. Ülkemizde oluşabilecek en küçük olumsuzlukta, tabi afet ve siyasi krizlerde en önce etkilenen kesim küçük esnafımızdır. Bu nedenle Ahi esnafını zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemden uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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