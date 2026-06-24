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Avşaroğlu basın temsilcileriyle görüştü

Avşaroğlu basın temsilcileriyle görüştü
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Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, geçen yıl 150 km olan yol ağını bu yıl 250 km'ye çıkardıklarını, 252 köyün arazi yolunun açıldığını, sel felaketinde mağdur olan 350 kişiye 6 milyon lira destek sağlanacağını açıkladı.

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, Özel İdare olarak yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, geçen yıl 150 kilometre olan yol ağını bu yıl 250 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Kırşehir'de basın temsilcileriyle buluşan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Avşaroğlu, ekiplerin 5 ayrı bölgede görev yaptığını ifade ederek, hasat dönemi nedeniyle 252 köyün arazi yolunun açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 4 greyderin hizmete alındığını belirten Avşaroğlu, devlet ve hükümet yatırımlarını yakından takip ettiklerini aktardı.

Kaman ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması planlanan beton santraliyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Avşaroğlu, yatırımcılar ve vatandaşların görüşlerinin alındığını söyledi. Avşaroğlu, "Organize sanayinin geleceğini düşünerek hareket ediyoruz, bölgede 7-8 yeni yatırımcının gelmesine yönelik kararlar alındı ancak bu gelişmeler yeterince gündeme gelmedi" dedi.

Öte yandan Kırşehir'de yaşanan sel felaketine ilişkin de açıklamalarda bulunan Avşaroğlu, yaklaşık 350 kişinin mağdur olduğunu ifade etti. Milletvekillerinin girişimleri sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdurlara yaklaşık 6 milyon liralık destek sağlanacağını belirten Avşaroğlu, Çiçekdağı ve Boztepe ilçelerinde hasar giderme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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