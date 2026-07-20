Haberler

Kırşehirli kadınlar el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüyor

Kırşehirli kadınlar el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de kurulan Kadın Emek Pazarı'nda yıl boyunca üretim yapan kadınlar el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine destek oluyor. Pazar eylül ve ekim aylarına kadar açık kalacak.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar yıl boyunca ürettikleri ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Cacabey Meydanı'nda kurulan Kadın Emek Pazarı, eylül ve ekim aylarına kadar ziyaretçilerini ağırlıyor. Sabahın erken saatlerinde stantlarının başına geçen kadınlar, gece geç saatlere kadar ürünlerini satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyor. Farklı meslek gruplarından ve emeklilerden oluşan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Pazarda stant açan emekli öğretmen Hava Kaynak, Kırşehirli kadınların yıl boyunca hazırladıkları ürünleri pazarda sergilediklerini belirterek, "Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı ürünleri açılan çadırlarda sergiliyoruz. Her biri farklı alanlarda üretim yapıyor ve ürünlerini halkın beğenisine sunuyor. Bahar mevsimiyle başlayan satışlarımız eylül ve ekim ayına kadar devam ediyor" dedi.

Boncuk işleme ürünleri hazırlayan Ayşe Çakır ise kış boyunca ürettikleri ürünleri yaz aylarında satışa sunduklarını ifade ederek, "Kış boyunca yaptığımız çalışmaları burada pazarlıyoruz. Kimimiz takı yapıyor, kimimiz örgü örüyor" diye konuştu.

Emine Karagül de pazarda emekli öğretmenlerden ev kadınlarına ve gençlere kadar birçok kişinin üretim yaptığını belirterek, "Aramızda emekli öğretmenler, ev kadınları ve gençler var. Herkes kendi el emeği ürününü hazırlayıp satışa sunuyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası

İşte o valinin görevden alınmasının perde arkası

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler!

Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler!
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!