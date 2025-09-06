Kırsalda Bereket Projesi İlk Meyvesini Verdi: Elazığ'da Angus Sayısı 23'e Ulaştı

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 2025 yılında hayata geçirilen 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesi ilk meyvesini Elazığ'da verdi. Devletten 15 adet adet etçi ırk angus cinsi büyükbaş hayvan alan Kerim Şimşek'in hayvan sayısı, doğumlarla birlikte sayısı 23'e çıktı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla başlattığı "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesi devam ediyor. Proje kapsamında Elazığ'da 78 kişi hak sahipliği kazandı. Bu çerçevede Baskil ilçesi Bilaluşağı köyünde yaşayan Kerim Şimşek'te başvuru yaparak etçi ırk yetiştirmeye hak kazandı ve TİGEM'den aldığı 15 angusu ahıra getirerek beslemeye başladı. İlk yavrularını da alan Şimşek'in hayvan sayısı, 8 angusun doğurmasıyla birlikte toplamda 23'e ulaştı. Projenin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Şimşek, hedefinin sayıyı olabildiğinde arttırma olduğunu ifade etti.

Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2025 yılında yürürlüğe koymuş olduğu 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesi kapsamında ilimizde başvuranlar arasında 78 kişi asil, 117 kişi de yedek olarak hak sahipliği kazanmıştır. Baskil ilçesinde Kerim Şimşek arkadaşımıza toplamda 15 tane etçi ırkı düve almaya hak kazandı. 15 angusun 8'i yavruladı. Elazığ'da ilk doğum gerçekleşti ve ilk milli hayvanımız doğmuş oldu. Bakanlığımız proje kapsamında bir yıl boyunca karşılıksız ve hibe olarak üretim masrafları için bin 500 lira destek veriyor. İlk bir yıl boyunca da TARSİM'in tamamını bedelsiz olarak karşılıyor. Bu projeyle bakanlığımız ülkemizdeki et ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Bu proje çerçevesindeki hayvanlarımızın cinsi, etçi ırklardır. Türkiye'de süt üretimi kendisine yeten bir ülkedir. Et ihtiyacını da karşılaması açısından bu projeyle ülkemizdeki et ihtiyacımızı karşılamayı planlıyoruz. Etçi ırkların adaptasyonu ve yöreye uygunluk bakımından son derece uygundur. Bu projenin gelişmesi ve üretimin artmasıyla beraber Türkiye'de et bakımından kendi kendimize yeten bir ülke haline inşallah geleceğiz. 2025 yılında bize müracaat eden ve tüm şartları taşıyan üreticilerimizden 78 kişi asil olmak üzere kent genelinde 4 kişiye 15 adet toplamda 60 adet hayvanı ilk etapta teslim edildi. 78 kişi arasında herhangi bir şekilde teslim almak istemeyen üreticilerimiz arasından yedekte bekleyen 117 üreticimiz arasından seçilerek peyderpey teslim edilecektir" dedi.

Taşkesen, "Bu proje 3 yıl boyunca devam edecek. 2026-2027 yılında da etçi ırkları üretmek isteyen üreticilerimiz bakanlığımızın taşra birimlerine başvuruda bulunup hak sahipliği kazanabilirler. Bakanlığımızın yeni üretim planlaması içerisinde Elazığ ilimiz et üretimi bakımından proje içerisinde olan illerimizden birisidir. Üretim planlaması içerisinde etçi ırkları yetiştiren üreticilerimiz buzağı başına yüksek miktarda ücret ve karşılıksız hibe alacaklardır" ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda da hayvancılıkla uğraştığını aktaran Angus yetiştiricisi Kerim Şimşek, "Böyle bir projenin olduğunu duydum. Projeye başvuruda bulundum. TİGEM tarafından mesaj gelerek hak sahibi olduğumu söylediler. Hak sahibi olduğumu duyunca prosedürleri yerine getirdim. 15 tane hayvanımı aldım. 15 hayvanım ve 8 tane buzağım var. Bu işi ilerletmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah sayımızı arttırarak daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyorum" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ