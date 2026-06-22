Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile Aydın'da üretim gücü artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeleri kapsamında yürütülen 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' ile Aydın'da üretim kapasitesi artırılıyor.

Proje kapsamında 15 adet Angus ırkı gebe etçi düve alarak işletmesini büyüten yetiştirici Müzeyyen Tanrıkulu'na ait hayvancılık işletmesi ziyaret edildi. Ziyarette işletmenin mevcut durumu, üretim kapasitesi ve geleceğe yönelik planlamaları yerinde değerlendirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz'in gerçekleştirdiği ziyarete, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ile İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Tanrıbuyurdu da katıldı. İşletmede proje kapsamında temin edilen 15 Angus ırkı gebe etçi düvenin yanı sıra Et ve Süt Kurumu'ndan alınan 30 büyükbaş hayvanın da bulunduğu belirtildi. Gerçekleştirilen ziyarette üreticilerin destekleme başvuru süreçleri, Bakanlığın güncel destekleme ve hibe programları ile hayvancılığın geliştirilmesine yönelik gelecek dönem projeleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin gayreti ve Bakanlığın sağladığı desteklerle kentte kırmızı et üretiminin artırılması ve hayvancılığın sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, üretim yapan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yetiştiricilerin her zaman desteklenmeye devam edileceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı