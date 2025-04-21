Dünyada kırsal turizm pazarı hızla büyüyor

Kırsal Kalkınma ve Turizm Paneli

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, kırsal turizmin dünyada yükselen bir değer haline geldiğini belirterek, 2023'te 91 milyar dolar olan pazarın 2028 yılına kadar 131 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, OMÜ Şevket Aşçı Turizm Fakültesi, Turizm Haftası dolayısıyla "Kırsal Kalkınma ve Turizm" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Panel öncesi fakülte girişinde Türk Turizm Tarihi Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, kırsal turizmin yerel ekonomiler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Turizm; sadece şehir merkezlerinde değil, kırsal bölgelerde de ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarıdır. Yerel ürünlerin pazarlanmasından kültürel mirasın korunmasına kadar birçok alanda etkili bir kalkınma aracı olarak öne çıkmaktadır" dedi.

"Kırsal turizm pazarı hızla büyüyor"

Konuşmasında kırsal turizmin dünyada yükselen bir değer haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bulut, "2023 yılında 91 milyar dolar seviyesinde olan kırsal turizm pazarının 2024'te yüzde 7,4 büyümeyle 98 milyar dolara, 2028'de ise 131 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyüme; tarım turizmi, kültürel mirasa artan ilgi, hac rotalarının popülerliği ve çevre bilincinin yükselmesiyle doğrudan ilişkilidir" ifadelerini kullandı.

Kırsal turizmin Samsun özelinde değerlendirilmesinin önemine de değinen Bulut, "İl merkezine uzak pek çok ilçemiz hala geleneksel köy yaşamını sürdürmektedir. Vezirköprü, Bafra, Ladik, Terme ve Çarşamba gibi ilçeler, kırsal turizm için ciddi potansiyel taşımaktadır. Özellikle Kızılırmak Deltası, Bafra Sürmeli Köyü, Nebiyan Dağı, Bafra-Kolay, Bafra Kapıkaya, Atakum Kocadağ, Çarşamba Hacı Osman Ormanı, Çarşamba-Yeşilırmak Deltası, Ladik Gölü, Terme Gölardı Simanlık, Vezirköprü-Şahinkaya Kanyonu kırsal turizm potansiyeli taşımaktadır. Sürmeli köyü gibi kırsaldaki köylerin Dünya Turizm Örgütü'nün, turizmi kırsal kalkınma için önemli bir güç haline getirme hedefi kapsamında 'En İyi Turizm Köyü' olma potansiyeli bulunmaktadır" diye konuştu.

Gelecekte akıllı turizm teknolojilerinin, dijital pazarlamanın ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların kırsal turizmin gelişmesinde belirleyici rol oynayacağını ifade eden Prof. Dr. Bulut, özelleştirilmiş seyahat paketleri, tarım ve sağlıklı yaşam temalı turların ön plana çıkacağı yeni döneme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Etkinlik, fakülte bahçesinde kurulan ve bölgeye özgü ürünlerin tanıtıldığı yöresel ürün stantlarının gezilmesiyle sona erdi.