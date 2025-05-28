Kırklareli Valisi Uğur Turan, OSB'de İncelemelerde Bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, OSB'de İncelemelerde Bulundu
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak döküm fabrikası ve diğer yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Turan, OSB'nin büyümesinin ve sunmuş olduğu sanayi fırsatlarının altını çizdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulunarak çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulundu. Bir döküm fabrikasını ziyaret eden Turan, yetkililerden çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Kırklareli OSB'sinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Turan, altyapısı ve konum avantajlarıyla sanayi açısından büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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