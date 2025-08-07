Kilometre Düşürme İşlemi Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturuyor

Kilometre Düşürme İşlemi Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Mücahid Küçük, araçların daha pahalıya satılması amacıyla yapılan kilometre düşürme işlemlerinin dolandırıcılık suçu oluşturduğunu ve vatandaşların bu durumda savcılığa başvurmaları gerektiğini belirtti.

Avukat Mücahid Küçük; araçların piyasada daha pahalıya satılması için yapılan kilometre düşürme işleminin dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu söyleyerek, "Kilometre düşürme işlemini alım satım yapan kişiler yapıyorsa nitelikli dolandırıcılık suçu ortaya çıkıyor" dedi.

Araçların piyasada daha pahalıya satılması için kilometrelerinin düşürüldüğünü söyleyen Avukat Mücahid Küçük; "Kilometre düşürme olayı suç olduğundan kanunda dolandırıcılık suçuna da vücut verdiğinden öncelikle vatandaşların bu durumlarda savcılığa bir ihtarda bulunması gerekiyor. Kilometresi düşürülen araçlar piyasada daha yüksek bedellerle satıldığı için aracın kilometresini düşürerek satanlar da kendilerine yarar sağladığından burada dolandırıcılık suçu oluşuyor. Burada şunu da belirtmek gerekiyor. Bu işi galerici olarak ya da araç alım ve satımını meslek edinen kişiler tarafından yapılması halinde de bu husus da nitelikli dolandırıcılığa vücut veriyor" dedi.

Vatandaşların böyle bir durumda suç duyurusunda bulunarak zararlarını talep edebileceklerini söyleyen Küçük; "Bu nedenle vatandaşlar öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunarak kendi haklarını arayabilirler. Ayrıca zaten hukuki olarak bu kilometresinin düşük olması ayıp niteliğinde olduğundan hukuki yollara başvurarak da malın iadesi, değiştirilmesi ya da bedel farkının istenmesi yollarına da başvurabilirler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu

MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia

Ünlü iş adamı 3 gündür kayıp! Parçalanan yatla ilgili korkunç iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.