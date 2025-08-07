Kilometre Düşürme İşlemi Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturuyor

Avukat Mücahid Küçük; araçların piyasada daha pahalıya satılması için yapılan kilometre düşürme işleminin dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu söyleyerek, "Kilometre düşürme işlemini alım satım yapan kişiler yapıyorsa nitelikli dolandırıcılık suçu ortaya çıkıyor" dedi.

Araçların piyasada daha pahalıya satılması için kilometrelerinin düşürüldüğünü söyleyen Avukat Mücahid Küçük; "Kilometre düşürme olayı suç olduğundan kanunda dolandırıcılık suçuna da vücut verdiğinden öncelikle vatandaşların bu durumlarda savcılığa bir ihtarda bulunması gerekiyor. Kilometresi düşürülen araçlar piyasada daha yüksek bedellerle satıldığı için aracın kilometresini düşürerek satanlar da kendilerine yarar sağladığından burada dolandırıcılık suçu oluşuyor. Burada şunu da belirtmek gerekiyor. Bu işi galerici olarak ya da araç alım ve satımını meslek edinen kişiler tarafından yapılması halinde de bu husus da nitelikli dolandırıcılığa vücut veriyor" dedi.

Vatandaşların böyle bir durumda suç duyurusunda bulunarak zararlarını talep edebileceklerini söyleyen Küçük; "Bu nedenle vatandaşlar öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunarak kendi haklarını arayabilirler. Ayrıca zaten hukuki olarak bu kilometresinin düşük olması ayıp niteliğinde olduğundan hukuki yollara başvurarak da malın iadesi, değiştirilmesi ya da bedel farkının istenmesi yollarına da başvurabilirler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ