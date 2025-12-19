Kilisli yorgancının bayrak sevgisi

Kilis'te yorgancı ustası Cuma Yıldız, Türk Bayrağı sevgisiyle 45 yıldır ay yıldızlı yorganlar dikerek hem geçimini sağlıyor hem de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kilis'te yaşayan yorgancı ustası Cuma Yıldız, Türk Bayrağı sevgisiyle başladığı mesleğini yarım asra yakın süredir sürdürüyor. Ay yıldızlı yorganlar dikerek geçimini sağlayan Yıldız, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yaklaşık 45 yıldır yorgancılık yaptığını belirten Cuma Yıldız, "Mesleğimiz güzel bir meslek ancak çırak yetişmediği için her geçen gün zorlaşıyor. Eskiden Türkiye'nin her yerine yorgan gönderirdik. Kilis yorganının mutlaka tanıtılması gerekiyor, ancak bu şekilde sektör yeniden canlanır" dedi.

"Eskiden kafileler gelirdi"

30 yıl önce Kilis'e yorgan almak için kafileler geldiğini anlatan Yıldız, "O dönemlerde birçok kişi Kilis yorganını tercih ederdi. Şimdi ise ilgi oldukça azaldı" ifadelerini kullandı.

"Türk Bayrağı kalbimizde"

Türk Bayrağına olan sevgisinin mesleğine yön verdiğini ifade eden Yıldız, "Türk Bayrağı kendi milletimizin, kendi vatandaşımızın gururudur. Kalbimizde yeri olan bir bayraktır. Bayrağı sevdiğim için bu sevgimi mesleğimle buluşturdum ve yıllardır ay yıldızlı yorganlar dikiyorum" şeklinde konuştu.

"30'a yakın çırak yetiştirdim, şimdi tek kaldım"

Bugüne kadar yaklaşık 30 çırak yetiştirdiğini ancak şu anda tek başına çalıştığını söyleyen Yıldız, "Gençlerin bu mesleğe ilgisi kalmadı. Bizden sonra usta kalmadı. Oysa yorgancılık güzel bir meslek. Çocuklar bir ustanın yanında yetişirse, ileride ellerinde bir meslek olur" diye konuştu. - KİLİS