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Kilis'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kilis'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hız Kesmeden Devam Ediyor
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Ramazan Bayramı'na günler kala Kilis'te alışveriş hareketliliği arttı. Vatandaşlar bayram için ihtiyaçlarını karşılamak üzere çarşılara akın ederken, esnafın yüzü gülüyor. Yöresel lezzetler arasında Kilis Kahkesi ve gerebiç, bayram sofralarını süslüyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'te alışveriş hareketliliği hız kazandı. Vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için sokaklara akın ederken, çarşı yerlerinde yoğunluk yaşandı. Bayramlık kıyafet, tatlı ve ikramlık alışverişine çıkan vatandaşlar, esnafların yüzünü güldürdü.

Kilis'in yöresel lezzetlerinden olan Kilis Kahkesi ve gerebiç, bayram sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Esnaf Sıddık Yedilioğlu, vatandaşların bu özel lezzetlere olan ilgisinin bayramlarda arttığını belirterek, "Kilis Kahkesi olarak bu kahkemiz Ramazan Bayramı öncesinde de satışa sunulmakta. Aynı zamanda bayramlarda daha çok tercih ediliyor" dedi.

Yedilioğlu, özellikle bayram öncesi tatlı ve kurabiye çeşitlerine büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, "Bayramlarda genelde kahke ve gerebiç üzerine yoğunluk oluyor. Vatandaşlar hem kendi tüketimleri hem de misafirlerine ikram etmek için bu geleneksel tatları almayı tercih ediyor" diye konuştu.

Bayram alışverişi son günlere kadar sürecek

Bayram coşkusunun hissedildiği Kilis'te, esnaflar alışveriş yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesini bekliyor. Vatandaşların bayram sofralarını en iyi şekilde hazırlamak için alışveriş telaşına girdiği şehirde, özellikle tatlıcılar, fırınlar ve gıda satışı yapan işletmelerde büyük hareketlilik yaşanıyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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