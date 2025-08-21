Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Pasaportla Geçişler Yeniden Başladı
Kilis'te 14 yıl aradan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan pasaportla giriş çıkış işlemleri başladı. Türk vatandaşları ve Suriye'deki 3. ülke vatandaşlığına sahip Suriye vatandaşları, belirli bölgelerden pasaportla geçiş yapabiliyor. Vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri bu uygulamanın başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.
Kilis'te 14 yıl aradan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan pasaportla giriş çıkışlar yeniden başladı.
8 Aralık itibariyle Suriye'deki normalleşme süreci kapsamında, Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları pasaportla Suriye'ye geçiş yapabiliyor. Böylelikle uzun yıllardır sadece özel izinlerle yapılan geçişler, yeniden pasaport uygulamasına dönmüş oldu.
Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç, Bab, Cerablus, Çobanbey, El-Rai, Azez, Tel Abyad, Resulayn, Haseke, Halep, Şam, Hama, Humus, Lazkiye, Tartus, İdlib, Dera, Kuneytra, Suveyda ve Palmira başta olmak üzere birçok bölgeye Türkiye'nin Öncüpınar, Cilvegözü, Yayladağı, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış ve Mürşitpınar Kara Hudut Kapılarından pasaportla giriş-çıkış yapılabiliyor.
Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşurken, vatandaşlar uzun süredir bekledikleri uygulamanın başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kapıdan ilk geçen yolculardan Hüseyin El Güney, "Pasaportla geçiş yapıyorum, yetkililere teşekkür ediyoruz, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.
Bir diğer yolcu Süleyman Demir ise, "Şimdi çok güzel bir sistem olduğu için bu ziyareti bekliyorduk gerçekleşmesini, devletimize teşekkür ediyorum. Yalnız biz dar gelirli vatandaşlar olduğumuz için 50 dolar bizim için biraz yüksek. Daha düşük olursa vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilir" diye konuştu. - KİLİS