Kilis'te Kiralar Düşüyor: Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüşü Etkili

Kilis'te Kiralar Düşüyor: Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüşü Etkili
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Kilis'te kira fiyatları bölgeye göre değişiklik gösterirken, Suriyeli sığınmacıların dönüşü ile birlikte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Emlakçılar Derneği Başkanı İsmail Cem Eryılmaz, kiraların 2.500 TL'den 25.000 TL'ye kadar farklılık gösterdiğini açıkladı.

Kilis'te kiralar düştü

KİLİS - TÜİK verilerine göre kira fiyatlarının en düşük olduğu illerden biri olan Kilis'te, kiralar bölgeye göre büyük farklılık gösteriyor. Emlakçılar Derneği Başkanı İsmail Cem Eryılmaz, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesiyle birlikte fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

Emlakçılar Derneği Başkanı İsmail Cem Eryılmaz Türkiye genelinde kira fiyatlarının en düşük olduğu şehirlerden biri Kilis. Kentte kiralar 2 bin 500 TL'ye kadar düşerken, bazı bölgelerde 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Kilis Emlakçılar Derneği Başkanı İsmail Cem Eryılmaz, fiyatların bölgeden bölgeye değiştiğini belirterek, "Yenibeşevler bölgemizde kiralar 20-25 bin TL civarında. Buna karşılık bazı mahallelerde 3-4 bin TL arasında değişen kiralar da var. Yani şehirde hem çok yüksek hem çok düşük kiralar aynı anda mevcut" dedi.

"Bu geri dönüş göçüyle birlikte hem kiralık hem satılık konut fiyatlarında düşüş bekliyoruz"

Kiraların düşüş trendine girdiğini vurgulayan Eryılmaz, bu durumu Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesiyle ilişkilendirdi. "Okulların tatil olmasıyla birlikte Suriyeli nüfusun yüzde 60-70'i şehirden ayrılacak. Bu geri dönüş göçüyle birlikte hem kiralık hem satılık konut fiyatlarında düşüş bekliyoruz" diye konuştu.

Kuzeybatıdaki TOKİ etaplarında kiraların 4 bin-5 bin TL bandında olduğunu belirten Eryılmaz, "Suriyeli nüfus hala mevcut ama buna rağmen bu bölgeleri tam dolduramıyoruz. Onlar da yavaş yavaş gittikçe bu bölgelerde de fiyatlar düşecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Yerel
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