Kilis'te Çocuklar Bayram Yerinde Eğlendi

Kilis'te Ramazan Bayramı dolayısıyla ' Bayram Yeri'ne akın eden çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kilis'te Ramazan Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın üçüncü gününde de doldu taştı. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bitirdikten hemen sonra bayramda çocukları eğlendirmek için doğal ortama geldiklerini söyleyen Ayşe Yalçın, "100 yıllardır devam eden alana çocukları eğlendirmek için getirdik. Burada herkes kendi emeğiyle çocukların eğlenmesi için yaptığı eğlence yeri çok güzel. Bizler de eski zamanlara yolculuk yaptık" dedi. - KİLİS