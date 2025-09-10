Kilis'te Balık Sezonu Açıldı, Çeşitler ve Fiyatlar Artacak

Kilis'te balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda çupra, levrek, somon ve hamsi yerini aldı. Vatandaşlar, özellikle lokum balığı ve levrek başta olmak üzere balığı et ve tavuk yerine tercih ediyor. Balıkçı Serkan Aygün, ilerleyen günlerde Akdeniz'de de sezonun açılmasıyla çeşitlerin artacağını belirterek fiyatlarda da düşüş yaşanacağını söyledi.

Son dönemde Kilis halkının tavuk ve kırmızı et yerine balığa yönelmeye başladığını belirten Balıkçı Aygün, "Şu an çupra, levrek, somon ve hamsi geliyor. Akdeniz'de de sezon açıldığında çeşitlerimiz artacak, fiyatlar biraz daha düşecek. Kilis halkı en çok levrek, çupra, somon, alabalık ve İzmir'den gelen lokum balığını tercih ediyor. Özellikle lokum balığına ilgi daha yüksek. Eylülün 15'inden sonra çeşitlerimiz daha da çoğalacak" dedi.

Müşterilerden Abdulmecit Teksabuncu, "Ezme, lahmacun gibi yağlı yemeklerden insan biraz usanıyor. Ağustosun 15'inden beri Serkan abiye soruyordum, 'Av yasağı ne zaman kalkacak?' diye. Sonunda kalktı, artık balık yiyeceğiz" diye konuştu. - KİLİS