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KGK Genel Başkanı Dim, yerel gazete sayısının 400'ün altına indiğini söyledi

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KGK Genel Başkanı Dim, yerel gazete sayısının 400'ün altına indiğini söyledi
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KGK Yerel Medya Meclisi, yaklaşık 45 il temsilcisi ve yerel medya mensubunun katılımıyla Afyonkarahisar'da toplandı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, yerel gazete sayısının 400'ün altına indiğini belirterek matbaaların kapanmasının yerel basını zor durumda bıraktığını söyledi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Yerel Medya Meclisi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 45 il temsilcisi ve yerel medya mensubunun katılımıyla Afyonkarahisar'da toplandı.

KGK'nin 88 ülkedeki dış temsilcilikleri ve Türkiye'nin 81 ilindeki yapılanması kapsamında gerçekleştirilen Yerel Medya Çalıştayı, Afyonkarahisar'da düzenlendi. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Emin Güzbey ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen il temsilcileri ve yerel medya mensuplarının katıldığı programda, Anadolu basınının karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Çalıştayda konuşan Dim, Türkiye'deki yerel gazete sayısının son yıllarda önemli ölçüde azaldığını belirterek, "Dört sene önce binin üzerinde gazete vardı. Geçen sene 600'ün üzerindeydi. Şimdi 400'ün altına inmişiz. Demek ki giderek tükeniyoruz, azalıyoruz" dedi. Matbaaların kapanmasının yerel basını ekonomik ve operasyonel açıdan zor durumda bıraktığını ifade eden Dim, yerel gazetelerin basım süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Yerel basının sorunlarının yanı sıra gazetecilik mesleğinin yasal çerçevesi de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Program, yerel medyanın sorunlarının çözümüne yönelik görüş ve önerilerin ilgili mercilere aktarılması temennisiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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