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Kestaneye Yüksek Fiyatlar Rağbeti Azalttı

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Bolu'da kestane fiyatları 100-300 TL arasında değişirken, yüksek maliyetler nedeniyle vatandaşların kestaneye olan ilgisi azaldı. Manavlar, fiyatların düşmesini beklemediklerini belirtiyor.

Kilosu 300 lirayı bulan kestaneye rağbet az

BOLU - Bolu'da kış mevsiminin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan kestane, bu yıl 100-300 TL arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yerini aldı. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların kestaneye olan ilgisi azaldı.

Bolu'da her pazartesi İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda, kış mevsiminin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan kestaneye ilgi azaldı. Tezgahları süsleyen kestane, bu yıl 100 ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Manav Enes Çelen, kestane fiyatlarının yüksek olduğundan dolayı müşterilerinin memnun olmadığını dile getirdi. Çelen, "Kestane alımı fiyat aralığı yüksek olduğu için müşterilerimiz beğenmiyor. Geçen seneye göre bir bayağı bir düşüş var ama müşterimiz fiyatlardan memnun olmuyot. Fiyatların düşmesini beklemiyorum çünkü enflasyon gittikçe artıyor. Gelen zamlardan dolayı biz de mecburen fiyat yüksekliği koymak zorundayız. Bizi de kurtarmıyor bu fiyatlar" dedi.

"Kestanemiz bu sene az olduğu için gelmiyor"

Kestanenin 00 TL'den başlayıp 300 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satıldığını aktaran Çelen, "Boyut farkına göre, Kastamonu, Bursa ve Aydın'dan gelen kestaneler var. Düzce kestanemiz bu sene az olduğu için gelmiyor. Aydın ve Bursa var genellikle. Çevre illerde kestanemiz az, bu yüzden elimize ulaşmıyor. Fazla olsaydı fiyatlarımız biraz daha düşük olurdu" diye konuştu.

Kestaneye Yüksek Fiyatlar Rağbeti Azalttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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