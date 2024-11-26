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KESK'ten Ekonomik Problemlere Dikkat Çeken Bildiri

KESK'ten Ekonomik Problemlere Dikkat Çeken Bildiri
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KESK Samsun Şubeler Platformu, semt pazarında 2025 bütçesiyle ilgili bildiri dağıtarak emekçilerin karşılaştığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Platform, 30 Kasım'da Ankara'da taleplerini haykıracaklarını duyurdu.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - KESK Samsun Şubeler Platformu, semt pazarında 2025 bütçesiyle ilgili bildiri dağıtarak ekonomik problemlere dikkati çekti.

KESK Samsun Şubeler Platformu, Atakum ilçesinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Burada yurttaşlara "Emekten Halktan Yana Bütçe" başlıklı bildiri dağıtıldı.

KESK'in iş kollarından Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, pazarda yaptığı konuşamada şunları söyledi:

"Zamlarla emekçiler geçinemiyor, işçiler geçinemiyor, kamu çalışanları geçinemiyor, küçük esnaf geçinemiyor. 30 Kasım'da taleplerimizi haykırmak için Ankara'da olacağız. Sermaye için değil, patronlar için değil, emekçi halkımız için bütçe talep ediyoruz. 2025 yılında asgari ücrete geçinemeyecek düzeyde bir zam yapmayı düşünüyorlar. Asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye getirilmesi gerekir. Asgari ücretli küçük esnaf emekli geçinemiyor. Her birimiz çarşıda pazarda her gün gelen zamlardan dolayı cebimizin gün gün boşaldığını biliyoruz. Bu nedenden dolayı 30 Kasım'da taleplerimizi haykırmak için Ankara'da olacağız. Kamu emekçileri, emekliler, işçiler, asgari ücretliler 2025 bütçesinden hakkını talep et."

Samsun Kadın Dayanışma Platformu'ndan Ayten Kutlu ise, "2025 bütçesinde kadınlar yok. Kadın emeğinin değerlendirilmesi yok. En çok çalışan yeryüzündeki en çok işlerin başında olan kadınlar emeği görünmeyen kadınlar. Ev işi emeği gözden kaçırılıyor. Bedavaya getiriliyor. Kadınların güvencesi yok. Kadınlar için bütçe istiyoruz. 2025 bütçesinde yine kadınların adı yok. Sermayeye değil kadınlara bütçe. Kadının evdeki çalışmasının karşılığının sigortalı olarak sosyal güvenceye bağlanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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