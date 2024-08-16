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Keşan'da sürücüler, polise teşekkür etti

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Keşan ilçesinde yapılan trafik denetiminde ceza kesmek yerine uyarıda bulunan polis, sürücülerin teşekkürünü kazandı. Emniyet kemerlerini takan sürücüler, polise teşekkür etti.

Keşan'da sürücüler, "Sizi seviyoruz" sözleri ile uyardığı polise teşekkür etti

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Toplum Desteklik Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimde, ceza kesmek yerine uyarıda bulunan polisin "Sizlerin canı bizim için çok kıymetli" sözlerini duyan sürücüler hem teşekkür etti hem de emniyet kemerlerini taktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Toplum Desteklik Polislik Büro Amirliği ekipleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda motosiklet sürücülerinin kask, araç sürücülerinin emniyet kemerlerini takması ve yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğü kurallarına dikkat çekip farkındalık oluşturmak adına uygulama yaptı. Uygulamada, ceza kesmek yerine, durdurdukları araç sürücülerine emniyet kemerlerini takmaları ve yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulunarak, motosiklet sürücülerine de can güvenlikleri için kask takmalarını rica eden polis, "Sizlerin canı bizim için çok kıymetli. Sizin sağlığınıza bir zarar gelmesini istemeyiz." dedi. Polis, emniyet kemeri takan ve yayalara yol veren sürücülere ise teşekkür etti. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücüler, polisin bu sözleri üzerine emniyet kemerlerini takarak uyarı için teşekkür etti. Araç kokusu hediye edilen uygulamada yayalar da yaya geçitlerini kullanmaları için uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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