Kenan Sofuoğlu'nun Oğlu Zayn, Lüks Araçla Pistte Gösteri Yaptı

Kenan Sofuoğlu'nun Oğlu Zayn, Lüks Araçla Pistte Gösteri Yaptı
6 yaşındaki Zayn, piyasa değeri 40 milyonun üzerindeki lüks araçla pistte drift yaparak sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Video milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kullandığı araçlarla adından sıkça söz ettiren Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn, pistte direksiyonuna geçtiği piyasa değeri 40 milyonun üzerindeki lüks araçla tozu dumana kattı. Sosyal medyada yayınlanan ve milyonlarca kişinin izlediği videoya beğeni yağdı.

Küçük yaşına rağmen her aracı oyuncak gibi rahat kullanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attırmaya devam ediyor. Kullandığı araçlarla sık sık gündeme gelen minik Zayn bu kez ise pistte direksiyonuna geçtiği piyasa değeri 40 milyonun üzerindeki lüks araçla tozu dumana kattı. O anlar, minik yeteneğin adına açılan sosyal medya hesabından; 'RR ile drift olur mu?' notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve yüz binlerce beğeni aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
