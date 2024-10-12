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Kedisiyle Sipariş Götüren Tüpçü Şaşırtıyor

Kedisiyle Sipariş Götüren Tüpçü Şaşırtıyor
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Konya'da 30 yıldır tüp ve su satışı yapan Osman Gürğan, kedisi 'Al Capone' ile birlikte siparişlerini motosikletle müşterilerine ulaştırıyor. Mahalle sakinleri bu sevimli ikiliyi gördüklerinde gülümsemekten kendilerini alamıyor.

Konya'da tüp ve su satışı yapan bir kişi, müşterilerinin siparişini motosiklette arkasında oturan kedisiyle beraber götürüyor. Sabah erken saatte mesaiye kedisiyle başlayan motosikletli tüpçü Osman Gürğan, görenleri şaşırtıyor.

Konya'da 30 yıldır merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi'nde tüp ve su satıcılığı yapan 42 yaşındaki Osman Gürğan, sahibi olduğu British Shorthair cinsi kedinin 4 yavrusundan birisini kulağının kırık olması nedeniyle sahiplendi. Kedi yavrusuna 'Al Capone' ismini veren Osman Gürğan, müşterilerinin siparişini götürürken kedisini de bir an yanından ayırmıyor. Motosikleti ile servise çıkan Gürğan, kedisini de yolcu koltuğuna alarak siparişleri beraber götürüyor. Müşterilerin de yüzünü güldüren 'Al Capone' motosiklet koltuğunda mesaisini tamamlıyor.

"Benimle beraber, motorda sabah akşam gelmeye başladı, bu şekilde ayrılmaz olduk"

Müşterilerine giderken kedisini yanından ayırmayan Osman Gürğan, "Biz de kedinin babası var. Kedimizi komşumuzun kedisi ile çiftleştirdik, 4 yavru oldu. Bu kedilerin üçünün kulağı dik, birinin kulağı kırık olarak dünyaya geldi. Bu yavru sütten ayrıldıktan sonra biz aldık. O günden itibaren benimle beraber. Motorda sabah akşam gelmeye başladı. Benimle sürekli servislere geliyor. Omzuma oturuyor, bu şekilde ayrılmaz olduk. Servise gittiğimiz müşterilerimiz de memnun. Herkes sempati duyuyor. Trafikte giderken motosiklette benim arkamda oturuyor ve orada benimle her yere geliyor. Artık bizim elemanımız, kendi içimizden birisi gibi oldu. Beraber akşama kadar sürekli servis yapıyoruz" dedi.

"Kedili tüpçü, kedili sucu ve kedili marketçi olduk"

Sipariş götürdüğü müşterilerin de kedisini sevdiğini anlatan Osman Gürğan, "Motorun üzerinde görenler de seviyor. Bu mahallede 30 yıldır esnafız. Mahallelinin de hoşuna gidiyor. Kedi zararsız, sevecen bir hayvan. Tüpçü, sucu ve marketçiyken, şimdi kedili tüpçü, kedili sucu ve kedili marketçi olduk. Bundan da memnunuz. Bazı anılarımız var. Bazen de beni uyarıyor. Bir gün müşterim servisi acele istemişti, motosiklet ile hızlı giderken kedim benim arkamdan patisiyle vurarak yavaşlattı, birkaç kere böyle oldu. Bir nevi korudu bizi, can dostu gibi bir şey. Ben hayvanları çok severim. Benim muhabbet kuşlarım da var. Onlara da zarar vermiyor, onlarla birlikte dururlar. Hayvanları çok severim" diye konuştu.

Osman Gürğan'ın müşterileri ise bu durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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