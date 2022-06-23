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Keçiörenli gençler YKS stresini piknikte attılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Keçiörenli gençler YKS stresini piknikte attılar

Keçiören Belediyesinin kurs merkezlerinin öğrencileri YKS sonrası düzenlenen piknikte sınav stresini attı.

Keçiören Belediyesinin kurs merkezlerinin öğrencileri YKS sonrası düzenlenen piknikte sınav stresini attı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi öğrencileri YKS sonrası düzenlenen piknik etkinliği ile stres attı. Kartaltepe Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, piknikte halay çeken öğrenciler, dağ kızağına binerek ve çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlenirken kurs merkezi öğretmenleri de katıldı.

Milyonlarca öğrencinin 18-19 Haziran'da yapılan YKS ile önemli bir dönemeçten geçtiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sınav bitti, stres atmak tüm öğrencilerimizin hakkı. Ücretsiz hizmet veren kurs merkezimiz sınav sonrasında da öğrencilerimizle irtibatta kalmaya devam ediyor. Gerek sosyal ve kültürel etkinliklerimize katılımlarını sağlıyoruz gerekse üniversiteye giriş sürecinde gençlerimize rehberlik hizmeti veriyoruz. Geçtiğimiz yıl kurs alan öğrencilerimiz önemli üniversiteleri kazanarak bizleri ziyadesiyle mutlu etmişlerdi. İnşallah bu yıl da emek veren, alın teri döken gençlerimiz hak ettikleri üniversiteleri kazanarak hayallerini gerçekleştirirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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