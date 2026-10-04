KAYSO'da 2026-2030 dönemi seçimleri tamamlandı, Büyüksimitci yeniden başkan seçildi

Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) 2026-2030 dönemine ilişkin organ seçimleri tamamlandı. 25 meslek komitesinde gerçekleştirilen seçimlerde meslek komitesi üyeleri ile meclis üyeleri belirlendi.

Kayseri sanayicilerinin yoğun katılım gösterdiği seçim sürecinin ardından, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci tek listeyle girdiği seçimde yeniden seçilerek güven tazeledi. Seçimlerin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kendilerine duyulan güvenin yeni dönem için önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, tüm üyelere teşekkür etti.

Büyüksimitci, yeni dönemde de Kayseri sanayisinin gelişmesi, üretimin ve ihracatın artırılması, sanayicilerin sorunlarının çözümü ve şehrin ekonomik potansiyelinin daha ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Yeni dönemin ortak akıl ve istişare anlayışıyla şekilleneceğini vurgulayan Büyüksimitci, "Kayseri Sanayi Odası hepimizin ortak çatısıdır. Geride bıraktığımız dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üyelerimizle, meslek komitelerimizle ve meclisimizle birlikte hareket edeceğiz. Sanayicilerimizin görüş ve önerilerini dikkate alarak Kayseri sanayisi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyüksimitci, seçimlere katılarak demokratik tercihlerini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür ederek, seçilen meslek komitesi ve meclis üyelerine başarılar diledi. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, yeni dönemde de üretim, istihdam ve ihracat başta olmak üzere Kayseri sanayisinin rekabet gücünü artıracak çalışmalara odaklanacaklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye, çalışmaya ve değer oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı