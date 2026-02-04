KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin acı günü
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin annesi Ayşe Büyüksimitci, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi. Merhume Büyüksimitci'nin cenazesinin ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak olan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel