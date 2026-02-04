Haberler

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin acı günü
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin annesi Ayşe Büyüksimitci, 81 yaşında yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Cenazesi Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazının ardından defnedilecek.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin annesi Ayşe Büyüksimitci hayatını kaybetti.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin annesi Ayşe Büyüksimitci, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi. Merhume Büyüksimitci'nin cenazesinin ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak olan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ

