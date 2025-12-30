Haberler

Başkan Büyüksimitci: "2026 yılına girerken en büyük beklentimiz enflasyonun kalıcı şekilde kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın güçlenmesidir"

Güncelleme:
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2026 yılına girerken ekonomik istikrarın sağlanmasını ve sağlık, huzur dolu bir yıl geçirilmesini temenni etti. Özellikle sanayi ve ticaretin geleceğine yönelik stratejilere vurgu yaptı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, 2026 yılının başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayicilerimiz açısından zorlukların ön planda olduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmeler, dünya ekonomisini olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, bölgemizdeki siyasi ve ekonomik kırılganlıkları artırdı. Yüksek enflasyon ortamı hepimizin alım gücünü zorladı. 2026 yılına girerken en büyük beklentimiz, enflasyonun kalıcı şekilde kontrol altına alınması ve ekonomik istikrarın güçlenmesidir. Kayseri Sanayi Odası olarak 2026 yılında da üyelerimizin rekabet gücünü artırmak ve kurumsal yapılarını güçlendirmek adına; yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, verimlilik ve e-ihracat gibi sanayi ve ticaretin geleceğini doğrudan ilgilendiren alanlara odaklanmayı sürdüreceğiz. Karşı karşıya kaldığımız sorunlara rağmen, ülke olarak bunların üstesinden gelecek güce ve iradeye sahibiz. İş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yeni yılda da ihracat, üretim ve istihdam hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde, istişare kültürüyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle gece gündüz demeden üretime ve ihracata katkı sunan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlendiği, savaşların bittiği bir yıl temenni ediyorum. Kıymetli üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor; 2026 yılının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

