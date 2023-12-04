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Kayserispor'un Trabzonspor deplasmanında galibiyeti

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Kayserispor'un Trabzonspor deplasmanında kazandığı maçta Başkan Mustafa Yalçın'ın ayağı uğurlu geldi. Başkan Yalçın, takımı desteklemek için Trabzon'a gitti ve galibiyetin ardından Kayseri'ye dönüşte taraftarlarla birlikte sevinç yaşadı.

Kayserispor'un Trabzonspor deplasmanına kafile başkanlığı yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ayağı uğurlu geldi.

Cumartesi günü özel uçakla Kayseri'den Trabzon'a giden futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyelerini yalnız bırakmayan Başkan Yalçın, maçı da Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile birlikte izledi. Sarı-Kırmızılıların 1-0 kazandığı maçtan sonra kafileyle birlikte Kayseri'ye dönen Başkan Yalçın, burada havaalanında takımı karşılayan taraftarların da coşkusuna ortak oldu.

Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Recep Uçar ve futbolcularla birlikte üçlü çeken Başkan Yalçın için taraftarlar, "Başkanımızın ayağı uğurlu geldi. Takımımız, iyi futbolunu galibiyetle süsledi. Hedef artık üst sıralar" şeklinde yorumlarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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