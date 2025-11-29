Haberler

Kayserili İşverenler Birliği, Amsterdam Başkonsolosu Ersoy'u Ziyaret Etti

Kayserili İşverenler Birliği, Amsterdam Başkonsolosu Ersoy'u Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKİB yönetimi, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy'u ziyaret ederek Avrupa'daki Türk iş dünyasının güncel sorunları, projeleri ve iş birliği imkanları üzerine görüşmeler yaptı.

Avrupa'nın en etkili ve güçlü iş insanları yapılanmalarından biri olan Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) yönetimi, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; Avrupa'daki Türk iş dünyasının karşılaştığı güncel sorunlar, yeni dönem projeleri ve kurumlar arası iş birliği imkanları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ziyarete, Hollanda'nın tanınmış avukatlarından ve AKİB Genel Başkan Yardımcısı Av. İsmet Özkara öncülük ederken; Hollanda'nın başarılı iş insanlarından ve AKİB Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Bolat ile Hanifi Erdoğan da heyette yer aldı. AKİB heyeti, Avrupa'daki Kayserili işverenlerin ekonomik katkıları, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yeni iş ağlarının oluşturulması konularında Başkonsolosluk ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret çerçevesinde AKİB yönetimi; Türk toplumuna verdiği destek, iş dünyasıyla kurduğu güçlü ilişkiler ve sunduğu hizmetler dolayısıyla Başkonsolos Mahmut Burak Ersoy'a bir teşekkür plaketi takdim etti. Başkonsolos Ersoy; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Avrupa'daki Türk iş insanlarının başarılarının gurur verici olduğunu ifade etti.

AKİB yönetimi, gerçekleştirilen bu ziyaretin ilerleyen süreçte hayata geçirilecek yeni projeler, ekonomik iş birlikleri ve topluma katkı sağlayacak çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayarak Başkonsolos Ersoy'a başarı dileklerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı

Erdoğan, gece yarısı kritik ismi görevden aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle güvenliği de güldürdü
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi

Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Erkan Tan, Akit Tv'ye transfer oldu

Ünlü sunucunun yeni adresi belli oldu
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı

Madenci servisi uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.