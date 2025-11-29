Kayserili İşverenler Birliği, Amsterdam Başkonsolosu Ersoy'u Ziyaret Etti

Avrupa'nın en etkili ve güçlü iş insanları yapılanmalarından biri olan Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) yönetimi, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; Avrupa'daki Türk iş dünyasının karşılaştığı güncel sorunlar, yeni dönem projeleri ve kurumlar arası iş birliği imkanları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ziyarete, Hollanda'nın tanınmış avukatlarından ve AKİB Genel Başkan Yardımcısı Av. İsmet Özkara öncülük ederken; Hollanda'nın başarılı iş insanlarından ve AKİB Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Bolat ile Hanifi Erdoğan da heyette yer aldı. AKİB heyeti, Avrupa'daki Kayserili işverenlerin ekonomik katkıları, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve yeni iş ağlarının oluşturulması konularında Başkonsolosluk ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret çerçevesinde AKİB yönetimi; Türk toplumuna verdiği destek, iş dünyasıyla kurduğu güçlü ilişkiler ve sunduğu hizmetler dolayısıyla Başkonsolos Mahmut Burak Ersoy'a bir teşekkür plaketi takdim etti. Başkonsolos Ersoy; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Avrupa'daki Türk iş insanlarının başarılarının gurur verici olduğunu ifade etti.

AKİB yönetimi, gerçekleştirilen bu ziyaretin ilerleyen süreçte hayata geçirilecek yeni projeler, ekonomik iş birlikleri ve topluma katkı sağlayacak çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayarak Başkonsolos Ersoy'a başarı dileklerini iletti. - KAYSERİ