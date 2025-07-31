Kayseri Ticaret Borsası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Borsası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kayseri Ticaret Borsası'nın Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda borsa faaliyetleri ve sektörel sorunlar ele alındı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

KTB'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı; Meclis Başkanı Mehmet İştahlı ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın katılımıyla Kayseri Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündemdeki maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, borsa faaliyetleri, sektör değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; alınan kararların Kayseri ve iş dünyası için hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Bağlamış açıklamasında; "Temmuz Ayı Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Değerli arkadaşlarımızla birlikte özellikle et, süt ve yumurta üretimi yapan kardeşlerimizin sorunlarını ele aldık. Gündemdeki maddeleri detaylı şekilde inceleyerek olumlu şekilde karara bağladık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, ülkemize ve şehrimize katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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