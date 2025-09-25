Kayseri Ticaret Borsası'ndan Tarım ve Hayvancılıkta Yenilikçi Projeler

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Taş üstüne taş koyan bir anlayış içerisindeyiz" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı sonrası alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yapımı hızla ilerleyen ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan 'Hububat Ticaret Merkezi' projesi başta olmak üzere, AR-GE Merkezi ve Ekim ayı içerisinde düzenlenecek 'Et ve Et Ürünleri Çalıştayı' ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Bağlamış konuşmasının başında, "Bugün meclis toplantımızda, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarımızın geldiği noktayı görmenin gururunu yaşadık. Yakınma yerine çözüm üreten, şikayet etmek yerine taş üstüne taş koyan bir anlayışla yola çıktık ve bu felsefemizin somut sonuçlarını bugün hep birlikte görüyoruz" dedi.

Hububat Ticaret Merkezi açılış için gün sayıyor

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış 'Hububat Ticaret Merkezi' ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Merkezimiz artık tamamlanmak üzere. Bu merkez sadece bir bina değil; çiftçimizin alın terini en adil şekilde değerlendirebileceği, üreticinin kazanacağı bir ticaret kalesidir" ifadelerini kullandı.

AR-GE merkezi inşaatı tamamlandı

Başkan Bağlamış Kayseri için çok önemli bir proje olan AR-GE Merkezi ile ilgili de konuştu. Bağlamış, "Balık ve baharat AR-GE Merkezimizin inşaatı tamamlandı. Modern cihazların teslimatına başlandı. Bu merkezler birer laboratuvar değil; ülkemizin denizlerinden ve topraklarından çıkan zenginlikleri, katma değeri yüksek ürünlere dönüştüreceğimiz, bilim ve teknolojiyi tarıma entegre edeceğimiz inovasyon üstleridir" şeklinde konuştu.

Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Ekim ayında düzenlenecek

Çalışmaların bir parçası olarak ikinci kez 'Et ve Et Ürünleri Çalıştayı'nın düzenleneceğini ifade eden Başkan Recep Bağlamış, "Yakın zamanda düzenleyeceğimiz 'Et ve Et Ürünleri Çalıştayı' için hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Düzenlenecek bu çalıştaya, et konusunda dünyanın en iyi bilim insanları ve uzmanları gelecek. Onların bilgi ve birikimini, sektörümüzün karşılaştığı zorluklara modern çözümler bulmak için kullanacağız. Bu çalıştayın sonuçları, et sektörümüzü çok daha ileri taşıyacaktır. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek ve el birliğiyle ülkemizin tarım geleceğini sağlam temeller üzerine inşa edeceğiz. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için durmadan yola devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ