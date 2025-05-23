Kayseri OSB'de Eski Yönetim Yargılanacak

Kayseri Osb'de yapılan olağanüstü genel kurulda eski yönetimin mahkemede yargılanması kararı çıktı. Kurulda oy kullanan 268 sanayici mali tabloyu ibra etmezken, 194 sanayici de ibra etti.

Kayseri OSB tarafından yapılan olağanüstü genel kurulda, 3 başlık ele alınarak, eski yönetimin yargılanıp yargılanmaması sanayicilerin oyuna sunuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kayseri OSB'ye gönderilen talimatı ile bir düğün salonunda gerçekleştirilen kurul, yoğun güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin görev aldığı olağanüstü genel kurulda, sanayiciler eski yönetimin yargılanıp yargılanmaması konusunda oy kullandı.

Kurulda oy kullanan 268 sanayici eski yönetimin mali tablosunu ibra etmezken, 194 sanayici ise ibra etti. Çıkan karara göre, eski yönetimin yargılanacağı belirtildi. - KAYSERİ