Kayseri OSB Başkanı'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın mesajında, "Basınımız, kamuoyunu bilgilendirmek gibi demokrasinin vazgeçilmez unsuru bir görevi ifa etmektedir. Bu görevi ifa eden tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." dedi.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkanlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Ayrıca yerel basınımız, kamuoyunu aydınlatma görevlerinin yanı sıra şehrimizin, kültürel, ekonomik yönden gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Basınımız başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, görev ve sorumluluklarını medya etik kuralları çerçevesinde yerine getirmesi millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle gazetecilik mesleğini büyük bir emek sarf ederek, mesleğin getirdiği tarafsız, güvenilir, doğru habercilik anlayışıyla sürdüren değerli basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nü en içten duygularımla kutluyor, kendileri ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - KAYSERİ