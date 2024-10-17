Kayseri OSB 2025'te 10 Fuar Düzenleyecek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti. Başkan Yalçın burada yaptığı konuşmasında, "2025 yılında Kayseri Osb'de 10 tane fuar yapılacak" dedi.

KGC'de yapılan ziyarete Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; Kayseri OSB Yönetimi, KGC Başkanı Metin Kösedağ, cemiyet yönetimi ve basın mensupları katıldı. Organize sanayi bölgesinde yapılan fuar alanında 2025 yılında 10 tane fuar yapılacağını söyleyen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; "Öncelikle yeniden seçilen cemiyet yönetimine hayırlı olsun. Biz inanıyoruz ki basın mensupları bir ülkenin, bir şehrin gözü ve kulağıdır. Bir millete haber veren, olan bütün olayları derleyip toplayıp sunan güzide insanlarımızdır. Basın; bir ülkenin demokratik anlamda gözü kulağı, olmazsa olmazı, insanlarımızı aydınlatan, yön veren, haber veren, bilgilendiren güzide kurumumuzdur. Bizler basın mensuplarımızı seviyoruz. Saygı duyuyoruz ki basın mensuplarımızın da bu ülkede olan, dünyada olan her olayı anlatması, derlemesi, sunması, bunu tarafsız, adil, vicdanı ve hakkaniyetli olarak sunacağına can-ı gönülden inanıyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde biliyorsunuz çok güzel bir fuar merkezimiz var. Ön tarafı cam, ısıtması-soğutması olan, 11 metre yüksekliği olan bir alan. Bu yapı yapılmış biz de bu yapıyı dolduralım dedik. Her sene 1 defa fuara yapılıyordu Organize Sanayi Bölgemizde. 2022'de göreve geldik yine bir fuar. 2023'te 4 fuar anlaşması yaptık. 2024 yani içinde bulunduğumuz yılda 8 fuarın anlaşmasını yaptık. Bunların 6'sını da yaptık Kasım ayında diğer ikisini de yapacağız ve 8'e tamamlamış olacağız. 2025'te de 10 fuarın anlaşmasını yaptık. TOBB'un fuarlar takviminde de bu yayınlandı. 2025 yılında Organize Sanayi Bölgemizde 10 tane fuar yapacağız" dedi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ da Başkan Yalçın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ