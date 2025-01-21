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Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nda Sanayicilerle Buluştu

Kayseri Milletvekili Çopuroğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nda Sanayicilerle Buluştu
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İstanbul Mobilya Fuarı'nda Kayserili sanayicilerle bir araya gelerek, Kayserinin mobilya üretimindeki gücünü ve başarılarını vurguladı. Çopuroğlu, sanayicilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ; Kayserili sanayicilerle İstanbul'daki Mobilya Fuarı'nda buluştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ; 21-25 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı'na katılarak Kayserili sanayicilerle bir araya geldi. Türkiye genelinden firmaların yer aldığı fuarda, Kayseri'nin güçlü sanayi potansiyelini temsil eden işletmeleri ziyaret eden Çopuroğlu; sanayicilerle birebir görüşerek destek mesajlarını iletti. Kayseri'nin mobilya üretimindeki başarısını bir kez daha gözler önüne seren bu fuarda Çopuroğlu, hemşehrilerinin ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu ve birçok mobilya sektörü imalatında zirvede bulunan Kayseri sanayicilerini tebrik etti. Konuyla ilgili açıklamasında Şaban Çopuroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Kayseri, sanayisi ve ticaretiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri. Burada hemşehrilerimizin büyük bir gayretle ürettikleri mobilyaları görmekten gurur duydum. Bahçe mobilyası ve genç odası imalatında Türkiye'nin zirvesinde yer alan şehrimiz, Türkiye'de üretilen her 10 mobilyadan 7'sinin Kayseri'de üretiliyor olmasıyla sanayicilerimizin gücünü ve başarısını bir kez daha göstermektedir. Kayseri'nin daha da ileriye gitmesi adına üzerimize düşeni yapmaya ve sanayicilerimize destek olmaya devam edeceğiz."

Mobilya Fuarı'nın Kayseri firmaları için hem tanıtım hem de yeni iş bağlantıları kurma açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Çopuroğlu, Kayserili sanayicilere desteğin süreceğini belirtti. Bu fuar, Kayseri'nin ticari vizyonunu güçlendiren ve sanayicilerinin başarısını uluslararası arenada ortaya koyan önemli bir organizasyon olarak kayda geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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